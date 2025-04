Primaria Parisului declara razboi vandalilor. Oficialii promit sa-i trimita in judecata pe cei care deseneaza pe monumentele istorice

Primaria Parisului a declarat razboi vandalilor care acopera monumentele cu graffiti si a promis ca ii va gasi, ii va aresta si va cere amenzi pentru pagubele estimate la 6 milioane de euro pe care le provoaca in fiecare an, potrivit The Guardian. In Place de la Republique din Paris, leii magnifici de la picioarele...

