Un astronaut american şi doi cosmonauţi ruşi au revenit pe Pământ după şapte luni pe ISS

Ipoteza scurgerii virusului din laboratorul din Wuhan a fost suprimată deliberat de instituţii cheie precum NIH, HHS, OMS şi de figuri centrale precum Dr. Anthony Fauci, în colaborare cu platforme digitale şi presa mainstream, susţine un Raport al Congresului SUA, dat publicitatii in Vinerea Mare, pe 19 aprilie 2025, document despre care relateaza Zero Hedge, de unde am extras informatiile care urmeaza.