ONRC: Numărul firmelor dizolvate, în scădere cu 8,73% în ianuarie 2025

14:20

Rusia susţine că forţele sale armate au and #39; and #39;respins and #39; and #39; atacuri ucrainene lansate în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, în ciuda armistiţiului de Paşte decretat de preşedintele Vladimir Putin şi acceptat de Kiev, relatează AFP, care transmite cele ce urmează.