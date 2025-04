Nu-i trimit si pe front? In orasul rus Kemerovo, nou-nascutii sunt imbracati in uniforme de soldati ai Armatei Rosii, in cinstea zilei de 9 mai

In orasul rus Kemerovo, toti nou-nascutii sunt imbracati in uniformele soldatilor Armatei Rosii din cel de-al Doilea Razboi Mondial, in cinstea apropiatei zile de 9 Mai, Ziua Victoriei impotriva nazismului, scriu canalele rusesti Telegram citate de UNN. Asistentele medicale de la maternitatea regionala au cusut bonete si uniforme in miniatura, in care au imbracat bebelusii...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Aktual24