Zelenski: Ucraina susţine toate propunerile partenerilor pentru pace, cu excepţia celor care contravin Constituţiei noastre

09:30

Donald Trump a declarat miercuri că el crede că are o „înţelegere cu Rusia" pentru a pune capăt războiului din Ucraina, spunând că acum este nevoie de undă verde din partea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relatează News.ro. "Cred că am un acord cu Rusia", a declarat preşedintele SUA. Trebuie să ajungem la un acord cu