Premierul UK: Incetarea focului trebuie sa fie permanenta, altfel Rusia va relua agresiunea

10:10

Un nou accident cu tramvaie a avut loc, vineri, in Bucuresti. Doua tramvaie s-au ciocnit „bot in bot” in zona Eroii Revolutiei. Din fericire, nu au existat victime. In urma cu 2 saptamani, un tramvai a sarit de pe sine in zona intersectia Mihai Bravu cu Calea Dudesti. Conform unui martor care a postat imaginile...