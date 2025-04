România va produce propriile blindate, la Mediaș. Acord între Otokar și Automecanica, în beneficiul Armatei

20:20

Elena Lasconi a comentat hotărârea Curții de Apel Ploiești de suspendare a deciziei CCR de anulare a alegerilor. „E un haos, nu mai înțelege nimeni nimic. Am vrut să lupt, să îmi fac dreptate, că și ce am pățit eu a fost o nedreptate. Am contactat specialiști, avocați în drept internațional. Asta spune și Constituția. […]