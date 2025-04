Acesta este momentul în care Barcelona ridică trofeul » Primele reacții din tabăra învingătoarei, după triumful epic din finala Cupei Regelui + Cadoul simbolic primit de fiecare jucător

23:30

U Cluj - Universitatea Craiova 2-1. Alexandru Mitriță, extrema stânga a echipei oltene, s-a arătat dezamăgit de eșecul din Ardeal, dar a declarat că nu renunță la ideea de a câștiga titlul.Cu 4 meciuri rămase de jucat, Craiova e la 3 puncte sub liderul FCSB, care are și un meci în plus de disputat. Alexandru Mitriță a declarat că nu capitulează în lupta pentru titlu. ...