VIDEO Ponta şi-a lansat Programul Prezidențial „România pe primul loc”: „Suntem într-o criză gravă!” Ce soluţii propune

Mulţi americani nu sunt de acord cu eforturile agresive ale preşedintelui Donald Trump de a-şi pune rapid în aplicare agenda, potrivit unui nou sondaj, şi chiar şi republicanii nu sunt în totalitate convinşi că atenţia lui a fost îndreptată în direcţia corectă, relatează AP. Conform sondajului realizat de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs