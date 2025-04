Emigrația din Africa va schimba lumea

20:10

Candidatul Alianței electorale ‘România Înainte’ la prezidențiale, Crin Antonescu, a declarat, sâmbătă, la Ungheni, unde a participat la evenimentele prilejuite de lansarea în execuție a noului pod peste râul Prut, că își dorește să fie președintele României sub mandatul căruia Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană, transmite Agerpres.ro. ‘Eu vreau să fiu președintele sub […] Articolul Crin Antonescu: Vreau să fiu președintele României sub mandatul căruia vom serba intrarea Republicii Moldova în UE apare prima dată în Universul.net.