Anunț important de la PPC pentru toți clienții

BT Pensii va administra de acum înainte FPF BRD Medio, sub denumirea de Pensia Mea Plus, în urma primirii aprobării din partea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) pentru preluarea administrării fondului de pensii facultative de la BRD Pensii (BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private). Fondul va deveni Pensia Mea Plus, conform unui comunicat al Băncii Transilvania.