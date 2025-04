Bistriţa-Năsăud: Bărbat grav rănit după ce a fost lovit de un cal / Incidentul a avut loc într-o zonă greu accesibilă

15:30

Apreciata formaţie britanică The Tiger Lillies, cunoscută pentru stilul inconfundabil alternative cabaret, revine în concert la Bucureşti - sâmbătă, 31 mai, la Expirat - Halele Carol, în cadrul DokStation - Music Documentary Film Festival, ediţia a 9-a. Un spectacol teatral dark & deviant de neratat, cu cele mai cunoscute hituri din discografia The Tiger Lillies, alături de piese de pe cel mai recent album, „Thank You and Goodnight”, lansat anul acesta.