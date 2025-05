Dan Dungaciu: „Pentru a lua o decizie strategică, trebuie să vedem cum se încheie războiul din UCRAINA”

23:00

George Simion spune că este singurul candidat la alegerile prezidențiale care este cunoscut la Washington și are relații cu Administrația Trump. Afirmațiile au fost făcute într-o emisiune la Realitatea Plus. „Sunt singurul dintre competitorii care are relații instituționale, este cunoscut la Washington și are prieteni în actuala administrație Trump. Dacă se mai îndoia cineva, cred […]