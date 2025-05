Ce șanse are Ponta și la ce-i folosește Biblia?

12:10

Lasconi consideră că alegerile au fost anulate din cauza sa: „Am avut o discuție cu liderii partidelor să pun un anumit om șef la SRI și am refuzat", a declarat candidata USR, miercuri seara, în cadrul debaterii organizate de Antena 3 CNN. „Eu astăzi nu sunt președinte pentru că am coloană vertebrală și am caracter.