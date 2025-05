Ministrul adjunct al Culturii din Berlin iese din scenă din cauza reducerilor de fonduri. Cialo și-a dat demisia

22:50

Franţuzoaica Gisele Pelicot, organizaţia The Green Girls din Camerun şi Women of the Sun din Palestina sunt finalistele pentru Premiul Vigdis 2025 pentru emanciparea femeilor acordat de Consiliul Europei, a anunţat vineri organizaţia cu sediul la Strasbourg. Citește mai departe...