De ce nu a jucat Nicolae Dobrin niciun minut la Mondialul din 1970? Golgheterul Emeric Dembrovschi mărturisește după 55 de ani: „Au fost două motive”

Mirel Rădoi, 44 de ani, și-a găsit cu greu cuvintele după Universitatea Craiova - Rapid 1-2. Cu lacrimi în ochi, a părăsit flash-interviul după nici măcar 3 minute în fața microfonului. „Mi-e greu să-mi găsesc cuvintele, cu atât mai mult să descriu ce simt. Trebuie să acceptăm ceea ce n-am făcut. Nu am făcut nimic!Nu știu dacă aș putea descrie trăirile oamenilor sau felul nostru de a fi în teren. Am fost aici, dar nu am fost. ...