Craiova lui Mirel Rădoi, în COLAPS! Oltenii au pierdut cu Rapid: „E o umilință”

Victor Ponta a explicat vineri seară, la România TV, de ce este un avantaj faptul că acum candidează ca independent la alegerile prezidențiale din acest an. El a precizat că, astfel, nu are nicio obligație față de vreun partid sau de conducerea acestuia. „Am făcut multe campanii, am fost în campaniile altor candidați, am candidat […]