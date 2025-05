Fostul ministru al Economiei, Radu Oprea: Am votat pentru o economie stabilă şi un viitor pro-european

12:40

După trei înfrângeri, Inter Miami a învins New York Red Bulls cu 4-1, iar Lionel Messi a marcat, sâmbătă, în Florida, în cadrul etapei a 11-a din MLS (Major League Soccer), potrivit news.ro.That man Messi strikes again! Patrick Mahomes is loving it. ???? pic.twitter. Citește mai departe...