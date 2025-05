ANALIZĂ Pe cine ajută prezența mare la secțiile din străinătate: suveraniștii, preferați în diaspora

13:30

Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, a declarat, la ieşirea de la urne, că a votat pentru ca România să nu ajungă pe mâna extremiştilor, a impostorilor şi pe mâna oamenilor Rusiei. "Am votat pentru România înainte, nu înapoi. Am votat pentru singurul candidat care are deja o majoritate pro-europeană în spatele său. Am votat […]