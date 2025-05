Alegeri prezidențiale. Victor Ponta: Am votat pentru speranţa că viitorul ne aparţine

13:50

Ministrul Agriculturii, deputatul PSD de Olt Florin Barbu, a declarat duminică, la ieșirea de la urne, că este nevoie de un președinte care are un proiect de țară. ”Astăzi e o zi foarte importantă. Azi am votat pentru viitorul nostru, al tuturor, pentru viitorul copiilor noștri. Avem nevoie de un președinte care să ne reprezinte […] Articolul Alegeri prezidenţiale. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: Avem nevoie de un președinte care are un proiect de țară apare prima dată în PS News.