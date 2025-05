Cătălin Nechifor, despre Eugen Uricec, care a murit la 66 de ani: A fost un om extrem de echilibrat și un om bun

09:50

Președinta PNL Suceava, Angelica Fădor, a votat la la Colegiul de Artă "Ciprian Porumbescu" pentru stabilitate. La ieșirea de la urne, doamna Fădor, care este secretar de stat în Ministerul de Interne, a declarat: "Am votat pentru stabilitate, am votat pentru continuitate și am votat pentru continuarea parcursului european. Am votat, totodată, cu gîndul la […]