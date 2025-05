Bogdan Stoica. Adio, Marcel. N-o să te regretăm niciodată.

18:50

Marius Lulea, vicepreședinte și fondator AUR, a declarat luni după-amiază, la Realitatea Plus, că partidul său are pregătit un guvern cu „8-10 ministere și maximum 50 de secretari de stat". Acesta a adăugat că „domnul Bolojan ar trebui să lase PSD și PNL și să cheme AUR la guvernare, avem specialiști". Liderul AUR a amintit […]