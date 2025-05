Nicuşor Dan, despre scenariul câştigării alegerilor de către Simion: Semnalul o să fie pe economie foarte, foarte prost / Pe partea financiară, riscul este de incapacitate de plată sau de venire a Fondului Monetar Internaţional

15:10

Expoziţia „A Home of Iconic Design”, care aduce în premieră publicului larg piese de mobilier premiate cu prestigiosul Compasso D’Oro şi expuse în cadrul unor muzee precum MoMA din New York, Centre Pompidou din Paris şi Victoria and Albert Museum din Londra, vor putea fi admirate, în perioada 18 - 21 mai, în spaţiul de evenimente Common House din Bucureşti, fosta locuinţă a sculptoriţei Henrietta Cihoschi din Bucureşti.