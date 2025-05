Declin al preţurilor petrolului, investitorii aşteptând negocierile comerciale dintre SUA şi China

23:40

Preşedintele american Donald Trump intenţionează să facă senzaţie în domeniul toponimiei în timpul unei vizite în Arabia Saudită, prevăzută săptămâna viitoare, şi să anunţe că Statele Unite schimbă numele Golfului Persic în ”Golful Arabic”, după ce a redenumit Golful Mexic drept ”Golful Americii”, declară sub protecţia anonimatului două surse oficiale, dezvăluie The Associated Press.