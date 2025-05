Cine a câștigat prima dezbatere prezidențială. Sociolog: „George Simion a fost foarte agresiv și arogant”

19:00

Leul românesc slăbește încet de aproape două decenii, dar banca centrală a reușit, prin diverse intervenții, să îl împiedice să treacă de 5 lei pentru un euro în ultimii ani. Dar acum leul românesc „a scăpat de sub controlul băncii centrale și a depășit pragul de 5 euro pentru prima dată în istorie”, scrie Financial […] Articolul Analiză Financial Times: Drama leului românesc, care „a scăpat de sub controlul băncii centrale”, după alegeri apare prima dată în PS News.