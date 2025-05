BEC a stabilit machetele buletinelor de vot pentru al doilea tur al alegerilor prezidenţiale

20:00

Președintele interimar Ilie Bolojan va participa sâmbătă, în regim de videoconferință, la Summitul 'Coaliției de voință' (Coalition of the Willing), care are loc la Kiev, informează Administrația Prezidențială. Ucraina va găzdui sâmbătă o reuniune a liderilor din țările așa-numitei 'coaliții a voluntarilor' dispuși să-i ofere garanții de securitate prin participarea la o forță de menținere