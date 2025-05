Cel mai mare operator de rețea electrică din America avertizează asupra lipsei de energie electrică în timpul verii

14:00

Marian Neacșu va coordona toate activitățile din domeniile de responsabilitate pentru 13 ministere, potrivit unei decizii publicate în […] The post Marian Neacșu va coordona toate activitățile din domeniile de responsabilitate pentru 13 ministere și alte instituții din subordinea Guvernului (Monitorul Oficial) appeared first on Financial Intelligence.