SUA și China au ajuns la un acord comercial. Discuțiile au avut loc într-o vilă izolată în Elveția

01:10

Oamenii de știință au dezvoltat un instrument bazat pe inteligență artificială care poate prezice vârsta biologică și șansele de supraviețuire pentru pacienții cu cancer folosind doar un selfie. Pentru un nou studiu publicat în revista The Lancet Digital Health, cercetătorii au folosit fotografii cu aproape 59.000 de chipuri pentru a antrena un model AI care … The post Instrumentul care poate prezice vârsta biologică și șansele de supraviețuire în cancer, cu un simplu selfie appeared first on spotmedia.ro.