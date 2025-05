Instrument de depistare la domiciliu a cancerului de col uterin. Cât costă

11:30

Dan Petrescu are probleme mari de sănătate înaintea finalei Cupei României. Președintele din Gruia, Cristi Balaj, a anunțat că Dan Petrescu are probleme la gât din cauza căror nu poate bea apă. „Mi-aş dori să câştigăm finala Cupei României şi pentru Dan Petrescu. Nu ştiţi, dar face nişte eforturi inimaginabile în această perioadă. Are probleme … The post Dan Petrescu are probleme mari: „Are dureri cumplite” appeared first on spotmedia.ro.