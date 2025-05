Cea mai aglomerată destinație de vacanță din Europa. Este în topul românilor an de an

Insula grecească Zakynthos, preferată și de turiștii români, înregistrează un raport de 150 de nopți de cazare la un locuitor, conform unui nou raport Which? Travel Un raport recent realizat de Which? Travel și publicat de The Guardian plasează insula grecească Zakynthos (Zante) pe Citește mai departe...

