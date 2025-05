Cea mai FRIGUROASĂ noapte de 12 mai din ultimii 46 de ani, înregistrată la Bâlea Lac

11:10

Insula Zakynthos, cunoscută pentru plajele spectaculoase și apele turcoaz, este tot mai căutată de turiști. Mii de români merg aici an de an pentru vacanțe estivale. Conform unui raport realizat de Which? Travel și publicat de cotidianul britanic The Guardian, Zakynthos ocupă primul loc într-un top al celor mai aglomerate destinații turistice din Europa, cu […]