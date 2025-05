Flanco și-a extins rețeaua cu trei magazine noi Smart Discounter

13:30

Dimineața de marți a fost una dintre cele mai reci pentru jumătatea lui mai în România, deoarece temperaturile au coborât sub 0 grade C la câmpie și sub -8 C la munte. Vremea se va mai încălzi zilele următoare, iar joi vor fi si temperaturi de 25 de grade la prânz. S-a depus strat de zăpadă și la sub 1.300 m alt.