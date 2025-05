VIDEO Simion: Am votat împotriva nedreptăților făcute poporului român

George Simion, candidat la alegerile prezidenţiale, spune că a votat duminică “împotriva abuzurilor si împotriva sărăciei”. “Am votat împotriva inechităților și împotriva umilințelor la care surorile și frații noștri au fost supuși și aici, în actualele granițe, și pretutindeni. Am votat împotriva abuzurilor si împotriva sărăciei. Am votat împotriva celor care ne desconsideră pe toți. […] Articolul VIDEO Simion: Am votat împotriva nedreptăților făcute poporului român apare prima dată în PS News.

