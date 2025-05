Daniel Băluță: Fac apel la toți românii să vină astăzi la vot. Să nu ne întoarcem la vremurile de acum 35 de ani

12:10

Duminica, la ora 11.40, a fost depasit pragul de 100.000 de votanti in Republica Moldova pentru prezidentialele din Romania. Propaganda si liderii AUR au lansat in ultimele zile mai multe dezinformari in legatura cu votul masiv al moldovenilor. Este pentru prima data cand un numar atat de mare de cetateni romani din Republica Moldova voteaza