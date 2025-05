Organizația Mondială a Sănătății se pregătește pentru un viitor fără Statele Unite, în timp ce China preia conducerea

13:40

CFR Marfă estimează pierderi de 4 milioane lei pentru acest an, la venituri totale de 820,16 milioane lei, arată un proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al companiei, publicat în dezbatere de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Documentul, consultat de News.ro, arată că societatea se pregătește să intre în insolvență în acest an, după ce, timp de cinci ani, s-a aflat în procedură de concordat preventiv până la data de 12 martie 2025. Plățile restante sunt estimate la 3,11 miliarde lei la finalul acestui an.