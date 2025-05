CNN explică victoria lui Nicușor Dan în fața lui George Simion: L-a învins într-o dezbatere

23:40

În ciuda rezultatelor exit-poll-urilor realizate duminică, George Simion a susținut că a câștigat alegerile prezidențiale. Însă anunțul făcut de acesta pe rețeaua X (fosta Twitter) conține o gafă.„I am the New President of [steag tricolor]”, scrie Simion pe X. Citește mai departe...