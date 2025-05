Vine reforma fiscală: Pensii și salarii înghețate, investiții mai mici, creșteri de taxe, dar și prelungirea PNRR. Bani europeni pentru armament și locuințe sociale. Când se instalează noul Guvern

21:50

Moody's a coborât astăzi de la Aa1 de la Aa2 ratingurile pentru depozitelor pe termen lung ale Bank of America Corporation (BAC), JPMorgan Chase & Co. (JPM) și Wells Fargo & Company (WFC). Agenția a retrogradat de asemenea am retrogradat de la Aa1 la Aa2 ratingurile senior pe termen lung ale datoriilor negarantate și ratingurile emitenților pentru mai multe filiale și sucursale ale BAC și ale The Bank of New York Mellon Corporation (BNY).