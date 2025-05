Social democraţii se vor reuni în cadrul Consiliului Politic Naţional pentru a stabili strategia pentru perioada următoare

21:40

China urmează să lanseze, în iunie, un „portavion” de drone. Platforma - numită Jiu Tian - poate elibera 100 de unități de muniție sau drone mici, inclusiv drone (UAV-uri) kamikaze.China’s first aerial mothership, Jiutian SS-UAV, is scheduled for its maiden flight in June. Citește mai departe...