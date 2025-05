Cum putem să scoatem România de pe ultimul loc din Europa la digitalizare - răspunde expertul în e-guvernare Gabriel Baba

09:10

Performanța unui ONG constă în îndeplinirea misiunii sale, și anume implementarea programelor pe care le concepe și atingerea unui număr cât mai mare de persoane care să beneficieze de donațiile pe care donatorii sunt dispuși să le facă. În acest context, board-ul are responsabilitatea de a se asigura că toate aceste obiective sunt realizate, spune, la emisiunea Academia de Guvernanță de la Profit.ro TV, Lidia Fati, președinte al Board-ului United Way România, una dintre cele mai mari organizații non-guvernamentale din România. Fundația românească este afiliată la United Way Worldwide, SUA, organizație cu 1.800 de filiale în peste 40 de țări, înființată în urmă cu 137 de ani.