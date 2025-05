Războiul din Ucraina a reînviat `strategiile războiului rece`, afirmă fiul scriitorului John le Carré

Războiul Rusiei din Ucraina a reaprins „strategiile războiului rece”, potrivit lui Nick Harkaway, fiul lui John le Carré, care a anunţat că o adaptare a romanului clasic al tatălui său, "The Spy Who Came in from the Cold", va ajunge pentru prima dată în West End, Citește mai departe...

