Dobânda pe termen lung, 6,63% în aprilie 2025

10:50

Investiție de 11,5 milioane de euro într-o fermă de găini ouătoare Investiție pentru reducerea dependenței României de importurile […] The post Acționarii Grup Șerban Holding, deschiși la finanțări prin piața de capital; Investiții estimate de 100 de milioane de euro, în perioada 2024-2028 appeared first on Financial Intelligence.