eToro: Randamentele obligaţiunilor de stat cresc brusc pe fondul incertitudinilor fiscale globale

Poliţia italiană a anunţat marţi confiscarea unor bunuri în valoare totală de 1,4 milioane de euro ce aparţineau unui and #39; and #39;grup criminal and #39; and #39; suspectat de deturnare de fonduri agricole ale Uniunii Europene, la Salerno, lângă Napoli, în sudul Italiei, informează AFP, care afirmă cele ce urmează.