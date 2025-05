LPS Suceava a pierdut finala Cupei României Național U19

11:50

Acuși, în Bucovina ies hribii – dacă nu, pe ici-colo, n-or fi ițit. De plouat, plouă și tot plouă – de mult nu s-a mai brodit asemenea an (teoretic) de hribi, numai că, dacă se împlinesc toate rosturile și obiceiurile firii („un an scriem, un an ținem” – iar ... (continuare) Autor: Mircea Radu IACOBAN Articol publicat marţi, 27 mai 2025, în secţiunea "Coltul condeierului".