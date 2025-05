Electrica începe plata dividendelor aferente anului financiar 2024. Ce trebuie să știe acționarii

17:40

Vodafone România, în parteneriat cu Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București și Fifth Ingenium, implementează proiectul 5G ENRICH (5G-Edge Network for Reinventing Innovation in Community and Higher-Education), o inițiativă de infrastructură digitală, susținută de Comisia Europeană prin programul CEF Digital. Proiectul a fost unul dintre cele 53 selectate în cadrul celei de-a treia runde de propuneri în cadrul programului CEF Digital.