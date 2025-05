Netanyahu afirma ca liderul Hamas din Gaza, Mohammed Sinwar, a fost ucis

17:50

Uniunea Europeana a prezentat miercuri o noua strategie pentru Marea Neagra, menita sa faciliteze transportul echipamentelor militare grele in regiune, in contextul amenintarii tot mai mari reprezentate de Rusia in Europa de Est. „Securitatea in Marea Neagra este esentiala pentru securitatea europeana,” a declarat sefa diplomatiei europene, Kaja Kallas, in cadrul unei conferinte de presa....