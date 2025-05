L’EXPRESS: Alegerile prezidențiale din România: Pavel Durov își reiterează acuzațiile la adresa șefului serviciilor secrete franceze

00:50

„Ultranaționalistul român anti-NATO, Călin Georgescu, se retrage din viața politică”, titrează portalul american Politico, referindu-se la recentul anunț al controversatului politician. Referindu-se la același eveniment, cotiidianul american The Washington Post îl citează pe Călin Georgescu, care ar fi spus: „Chiar dacă acest capitol politic s-a încheiat, am convingerea că valorile și idealurile pentru care am […]