Fosila unui monstru marin gigantic, din vremea dinozaurilor, a fost descoperită în SUA. Un adevărat Tyrannosaurus rex al apelor

13:50

În ziua 1190 de război aflăm că Rusia pregătește o ofensivă majoră în regiunea Donețk din estul Ucrainei, în această vară. Moscova are ca obiectiv cucerirea teritoriului pe care nu reușește să-l controleze integral din 2022, avertizează responsabili militari ucraineni și analiști din domeniul apărării. Însă unii experți spun chiar că ofensiva rusă a început … The post Ziua 1190 Rusia pregătește ofensiva de vară. Taurus poate distruge podul lui Putin. Zelenski are o nouă propunere appeared first on spotmedia.ro.