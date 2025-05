Infotrafic: Restricţii de circulaţie pe trei drumuri naţionale din judeţele Covasna, Galaţi și Harghita, din cauza ploilor abundente

22:40

Deputatul neafiliat George Becali a declarat, miercuri, după consultările cu președintele Nicușor Dan, că a discutat cu acesta despre deficitul bugetar al României și modul în care poate fi rezolvat acesta, inclusiv prin impozitarea marilor companii. El s-a dat exemplu pe sine, spunând „hai să tragem noi grosul acuma, noi să suportăm problema asta pe care o are România”. „Dacă am un profit de 10 milioane de euro într-un an, adică anul ăsta, trebuie să plătesc 16%”, susține acesta. Finanțatorul FCSB a precizat că a propus impozitarea progresivă.