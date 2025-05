Curtea de Comerț Internațional a BLOCAT intrarea în vigoare a taxelor vamale impuse de Donald Trump: „Președintele și-a depășit autoritatea”

08:20

Dacă e joi, atunci vă delectăm cu un nou banc haios. Este un banc despre șeful și angajatul său. Cei doi au o discuție. Iată bancul! -Șefu, pot pleca nai devreme, am un motiv întemeiat… -Care este? -M-am plictisit. Alte bancuri haioase Bulă, ce vis am avut… – Ce ai visat, Bubulino? – Am visat […]