Implicarea lui Trump în rezolvarea războiului din Ucraina nu a făcut decât să înrăutățească situația. Analiză din presa britanică

Unul dintre cele mai spectaculoase procese geologice ale prezentului se desfășoară, lent, dar inexorabil, sub picioarele a sute de milioane de africani. Cercetători din Marea Britanie confirmă ceea ce geologii bănuiau de ani buni: Africa se rupe. Procesul este condus de forțe uriașe din adâncul planetei – un rezervor masiv de rocă fierbinte aflat la peste 2.900 de kilometri sub scoarță, cunoscut sub numele de „superplum”, scrie The Sun.